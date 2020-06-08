Россия покажет миру «потрошитель» турецких беспилотников Bayraktar на Параде Победы

«Потрошителя» турецких беспилотников Bayraktar всему миру Россия явит на Параде Победы. Речь об усовершенствованном комплексе «Панцирь-С» - «Панцирь-СМ», передает Аvia.pro.

«Панцирь-СМ» успешно прошел испытания в боевых условиях на территории Сирии. Комплекс смог ликвидировать немало крылатых ракет и беспилотников, в том числе и БПЛА, являющихся гордостью Турции - Bayraktar TB2. Хотя, как сообщали СМИ, несколько таких комплексов на территории САР и в Ливии были уничтожены.

«Во время парада широкой общественности будет представлен модернизированный вариант ЗРПК «Панцирь-СМ» на базе КамАЗ-53958 «Торнадо» (8х8). ЗРПК «Панцирь-СМ» получил бронированную кабину, двигатель мощностью 450 лошадиных сил и автоматическую КПП», - пишет «Репортер».

У комплекса также совершенно новый радар и усовершенствованная инфракрасная электрооптическая система слежения. Установка использует ракеты с дальностью поражения до 40 километров, поэтому ее можно приравнять к средствам ПВО среднего радиуса действия.

Впервые «Панцирь-СМ» был показан на форуме «Армия-2019».