Названы страны, с которыми Россия возобновит авиасообщение с 15 июля

Восемь стран, входящих в Содружество независимых государств (СНГ), будут первыми в списке стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение после закрытия границ в связи с пандемией коронавируса. Об этом оповестил портал Ассоциации туроператоров России.

В ведомстве уточнили, что сообщение с ними будет возобновлено уже с 15 июля. А с первого августа будет восстановлено авиасообщение еще с 8 странами мира. Предполагается, что это будут некоторые страны Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. С осени, возможно, будут возобновлены рейсы в Египет и Грузию. По крайней мере, возможность такая обсуждается уже сейчас.

Источник сайта рассказал, что на первых порах будут возобновлены регулярные рейсы в большие города и столицы.

Что касается чартерного сообщения, его намерены восстановить позднее. К тому же регулярные рейсы на международных направлениях откроются изначально не во всех регионах России, а лишь там, где есть возможность реализовать «антивирусные» протоколы. Скорее всего, это будут аэропорты Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и Казани.

Окончательный список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение, Росавиация и Роспотребнадзор будут утверждать совместно.