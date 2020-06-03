В Башкирии поймана чупакабра с красными глазами

Деревенские жители из Башкирии поймали хищную чупакабру, у который были красные глаза. Это таинственное животное, которые по легенде убивает домашнюю живность и высасывает из нее кровь, смельчаки ловили уже не раз - в Индии, в Ленинградской области и др. населенных пунктах. Последний трофей небольшого размера - у башкирцев из деревни Кузеево Буздякского. Они изловили некрупное животное, больше похожее на крысу большого размера, в местном курятнике. Существо издавало странные звуки. Что местное население сделало с добычей дальше - пока неизвестно.