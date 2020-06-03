В Башкирии поймана чупакабра с красными глазами

Сегодня, 18:08

0

Image 16+
В Башкирии поймана чупакабра с красными глазами
Чупакабра

Деревенские жители из Башкирии поймали хищную чупакабру, у который были красные глаза. Это таинственное животное, которые по легенде убивает домашнюю живность и высасывает из нее кровь, смельчаки ловили уже не раз - в Индии, в Ленинградской области и др. населенных пунктах. Последний трофей небольшого размера - у башкирцев из деревни Кузеево Буздякского. Они изловили некрупное животное, больше похожее на крысу большого размера, в местном курятнике. Существо издавало странные звуки. Что местное население сделало с добычей дальше - пока неизвестно.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Кадыров призвал жителей Чечни не верить слухам о «чипизации» через вышки 5G

Вчера, 10:32

Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

3-06-2020, 18:46

Когда откроются пляжи Крыма и Краснодарского края рассказали в Ростуризме

3-06-2020, 14:07

Россияне отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

2-06-2020, 21:52

В России хотят удвоить производство золота

2-06-2020, 10:42

Северный флот России получит новое оружие

1-06-2020, 23:21

В Приамурье больной с коронавирусом сбежал из больницы через окно

1-06-2020, 14:12

В Калмыкии по вине животных произошло 10 автоаварий

30-05-2020, 11:46

В РКБ им. Семашко Улан-Удэ зафиксирована вспышка коронавируса

29-05-2020, 17:26

Японская журналистка рассказала, как ее лечили от COVID-19 в Москве

28-05-2020, 23:08

Расписание прогулок москвичей будет опубликовано 29 мая

28-05-2020, 18:33

Богатые россияне в мае начали покидать страну на бизнес-джетах

28-05-2020, 12:06

В Амурской области врач с коронавирусом успела принять около 100 пациентов

28-05-2020, 10:33

28 мая православные христиане отмечают Вознесение Господне

28-05-2020, 09:15

Тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом, разгадана

27-05-2020, 11:45

В Петербурге расширили список получателей имущественной поддержки

25-05-2020, 16:44

В Смольном объяснили, почему в Петербурге столько мусора на улицах

25-05-2020, 12:15

Совратившая школьника 35-летняя учительница получила условный срок

25-05-2020, 11:50

В Мурманске врачи отказали женщине в медпомощи и назвали ее пьющей

24-05-2020, 17:20

В Башкирии медсестер заперли в морге после контакта с зараженной COVID-19

24-05-2020, 14:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров