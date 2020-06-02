Кадыров призвал жителей Чечни не верить слухам о «чипизации» через вышки 5G

Сегодня, 10:32

Ольга Громова

0

Image 16+
Кадыров призвал жителей Чечни не верить слухам о «чипизации» через вышки 5G
Вышка 5G

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг появившиеся слухи об установке на территории Республики вышек с 5G и призвал не верить в «чипизацию» и управление людьми через них.

В последнее время в Чечне начали активно циркулировать благодаря соцсетям слухи о том, что на территорию Республики заехала техника, которая будет заниматься установкой вышек сетей пятого поколения. Также в сети начала распространяться видеозапись, на которой женщина нарекает на ухудшение здоровья из-за 5G.

«Это слухи, ложь и провокация. Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать, да и возможности такой нет. Если бы сделали, я бы с удовольствием это поддержал, это новая технология, которая улучшает качество и скорость интернета. У нас еще 4G не полностью охвачено и нормально не работает, дети не могут полноценно дистанционно заниматься из-за качества связи», - заявил Рамзан Кадыров во время организованного в Instagram прямого эфира.

Он добавил, что на территориях некоторых других республик такие слухи уже витали, но ни к чему хорошему это не привело - из-за повреждения вышек начались перебои со связью. Техника, которую граждане принимают за оборудование для установки 5G, принадлежит «Грознефтегазу» и предназначается для добычи природных ресурсов, пишет РИА Новости.

Также Кадыров призвал не верить слухам о проведении «чипизации», подчеркнув, что если бы такое было возможно, он бы первым выступил против подобной практики.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Россияне отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

2-06-2020, 21:52

В России хотят удвоить производство золота

2-06-2020, 10:42

Северный флот России получит новое оружие

1-06-2020, 23:21

В Приамурье больной с коронавирусом сбежал из больницы через окно

1-06-2020, 14:12

В Калмыкии по вине животных произошло 10 автоаварий

30-05-2020, 11:46

В РКБ им. Семашко Улан-Удэ зафиксирована вспышка коронавируса

29-05-2020, 17:26

Японская журналистка рассказала, как ее лечили от COVID-19 в Москве

28-05-2020, 23:08

Расписание прогулок москвичей будет опубликовано 29 мая

28-05-2020, 18:33

Богатые россияне в мае начали покидать страну на бизнес-джетах

28-05-2020, 12:06

В Амурской области врач с коронавирусом успела принять около 100 пациентов

28-05-2020, 10:33

28 мая православные христиане отмечают Вознесение Господне

28-05-2020, 09:15

Тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом, разгадана

27-05-2020, 11:45

В Петербурге расширили список получателей имущественной поддержки

25-05-2020, 16:44

В Смольном объяснили, почему в Петербурге столько мусора на улицах

25-05-2020, 12:15

Совратившая школьника 35-летняя учительница получила условный срок

25-05-2020, 11:50

В Мурманске врачи отказали женщине в медпомощи и назвали ее пьющей

24-05-2020, 17:20

В Башкирии медсестер заперли в морге после контакта с зараженной COVID-19

24-05-2020, 14:30

США опасаются, что Россия может возродить экраноплан многоцелевого предназначения «Чайка»

24-05-2020, 09:26

Сроки второй волны эпидемии коронавируса в России обозначили специалисты

22-05-2020, 18:23

Туристы нашли на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

21-05-2020, 14:46

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров