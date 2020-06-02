Кадыров призвал жителей Чечни не верить слухам о «чипизации» через вышки 5G

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг появившиеся слухи об установке на территории Республики вышек с 5G и призвал не верить в «чипизацию» и управление людьми через них.

В последнее время в Чечне начали активно циркулировать благодаря соцсетям слухи о том, что на территорию Республики заехала техника, которая будет заниматься установкой вышек сетей пятого поколения. Также в сети начала распространяться видеозапись, на которой женщина нарекает на ухудшение здоровья из-за 5G.

«Это слухи, ложь и провокация. Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать, да и возможности такой нет. Если бы сделали, я бы с удовольствием это поддержал, это новая технология, которая улучшает качество и скорость интернета. У нас еще 4G не полностью охвачено и нормально не работает, дети не могут полноценно дистанционно заниматься из-за качества связи», - заявил Рамзан Кадыров во время организованного в Instagram прямого эфира.

Он добавил, что на территориях некоторых других республик такие слухи уже витали, но ни к чему хорошему это не привело - из-за повреждения вышек начались перебои со связью. Техника, которую граждане принимают за оборудование для установки 5G, принадлежит «Грознефтегазу» и предназначается для добычи природных ресурсов, пишет РИА Новости.

Также Кадыров призвал не верить слухам о проведении «чипизации», подчеркнув, что если бы такое было возможно, он бы первым выступил против подобной практики.