Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Сегодня, 18:46

Анна Морозова

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Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Хотя ситуация с коронавирусом стабилизировалась, пока еще нужно продолжать соблюдение режима самоизоляции. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, эта стабилизация еще очень зыбкая. Коэффициент распространения на сегодняшний день варьируется в значениях 0,85 - 0,92, но мы стремимся к его снижению", - отметил Воробьев.

Со слов специалиста, для снижения коэффициента "нужно дальше соблюдать меры изоляции и социальной дистанции", а также другие меры предосторожности.

Губернатор отметил, что в общественных местах работники должны пользоваться защитными приспособлениями в виде респираторов и специальных стекол, а клиенты обязательно должны быть в масках.

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