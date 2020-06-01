Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Хотя ситуация с коронавирусом стабилизировалась, пока еще нужно продолжать соблюдение режима самоизоляции. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Со слов специалиста, для снижения коэффициента "нужно дальше соблюдать меры изоляции и социальной дистанции", а также другие меры предосторожности.
Губернатор отметил, что в общественных местах работники должны пользоваться защитными приспособлениями в виде респираторов и специальных стекол, а клиенты обязательно должны быть в масках.
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