Когда откроются пляжи Крыма и Краснодарского края рассказали в Ростуризме

Пляжи Краснодарского края и полуострова Крым с большой долей вероятности заработают в течение ближайших двух недель. С таким заявлением выступила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. Она уточнила, что пляжи по всей стране будут открыты индивидуально. Решение об открытии будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

«Общественные пляжи и пляжи гостиниц будут открываться в соответствии с решениями губернаторов. Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», - приводит слова Лысенковой телеканал «Звезда».

Представитель Ростуризма также добавила, что сейчас Роспотребнадзор прорабатывает дополнительные требования к пляжам. На данный момент одна из проблем, которые видят специалисты - проблема контроля. Лысенкова говорит, что контроль, с большой долей вероятности, так и останется за органами правопорядка. Хотя не совсем понятно еще, что делать с неорганизованными пляжами. Она напомнила, что пользование отдыхающих такими неорганизованными пляжами может негативно отразиться на здоровье.