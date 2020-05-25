В РКБ им. Семашко Улан-Удэ зафиксирована вспышка коронавируса

Очаг коронавируса, появившийся в Республиканской клинической больнице (РКБ) им. Н.А.Семашко в Улан-Удэ, продолжает «разгораться», передает SakhaNews. На текущий момент есть сведения о 141 случае инфицирования в стенах медучреждения. Среди заболевших медики и пациенты, а также люди, которые находились в контакте с ними.
О вспышке коронавируса в РКБ им.Семашко стало известно несколько дней назад. 20 мая на двухнедельный карантин закрылся хирургический корпус. Тогда зараженными оказались шесть работников больницы.
Отмечается, что у восьми заболевших COVID-19 протекает с осложнениями, они возникли на фоне тяжелых заболеваний крови, почек, эндокринной системы и другого.
Медиков по тяжелым коронавирусным больным консультируют специалисты ведущих клиник Москвы.
В Бурятии на текущий момент зарегистрировано 1 438 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусного заражения. Из них 798 приходится на столицу Республики - Улан-Удэ.
741 пациент с коронавирусом уже успешно излечился. Для 10 жителей Республики заражение стало фатальным.
В данный момент в больницах на стационаре лечение получают 523 больных, еще 164 человека лечатся амбулаторно.
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