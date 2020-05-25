В РКБ им. Семашко Улан-Удэ зафиксирована вспышка коронавируса

Сегодня, 17:26

Ольга Громова

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В РКБ им. Семашко Улан-Удэ зафиксирована вспышка коронавируса

Очаг коронавируса, появившийся в Республиканской клинической больнице (РКБ) им. Н.А.Семашко в Улан-Удэ, продолжает «разгораться», передает SakhaNews. На текущий момент есть сведения о 141 случае инфицирования в стенах медучреждения. Среди заболевших медики и пациенты, а также люди, которые находились в контакте с ними.

О вспышке коронавируса в РКБ им.Семашко стало известно несколько дней назад. 20 мая на двухнедельный карантин закрылся хирургический корпус. Тогда зараженными оказались шесть работников больницы.

«По состоянию на 29 мая зарегистрирован 141 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией из очага Республиканской клинической больницы, из них 34 человека - из числа медицинского персонала, 48 пациентов. Еще 59 инфицированных это родственники, близкие медработников и пациентов», - говорится в сообщении республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что у восьми заболевших COVID-19 протекает с осложнениями, они возникли на фоне тяжелых заболеваний крови, почек, эндокринной системы и другого.

Медиков по тяжелым коронавирусным больным консультируют специалисты ведущих клиник Москвы.

В Бурятии на текущий момент зарегистрировано 1 438 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусного заражения. Из них 798 приходится на столицу Республики - Улан-Удэ.

741 пациент с коронавирусом уже успешно излечился. Для 10 жителей Республики заражение стало фатальным.

В данный момент в больницах на стационаре лечение получают 523 больных, еще 164 человека лечатся амбулаторно.

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