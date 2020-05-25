Японская журналистка рассказала, как ее лечили от COVID-19 в Москве

После пребывания в московской больнице японская журналистка Асука Токуяма рассказала, как ее лечили российские врачи от коронавирусной инфекции, передает РИА Новости .

Так, Асука Токуяма была госпитализирована, поскольку у нее появилась температура, кашель, был заложен нос и наблюдалась вялость. В госпиталь для больных COVID-19 Асука Токуяма попала после того, как провела два дня в больнице общего профиля.

Со слов журналистки, в ее палате было чисто, регулярно выносили мусор и делали дезинфекцию кровати, а также всех ручек. Также у нее была своя раковина с умывальником.

Отдельно Токуяма отметила, что медики были доброжелательно настроены по отношению к ней.

В госпитале, рассказывает журналистка, необходимо обязательно носить маски, которые можно взять бесплатно. На небольшой кухне при желании можно взять кипяток и воду. Кормят больных диетическим питанием. Токуяма рассказала, что ей особенно понравился рыбный суп. В больницу нельзя передавать пациентам майонез, пиццу, чипсы, шоколад, мясо. Список запрещенных продуктов довольно большой.

Тест на коронавирусную инфекцию Токуяма проходила четыре раза. Первый раз тест сделали еще дома, второй - в первой больнице. Дважды тест ей сделали уже во второй больнице. Поскольку тесты были отрицательными, то ей при выписке поставили диагноз «острая вирусная инфекция дыхательных путей; состояние средней тяжести». Тем не менее при выписке она дала согласие на двухнедельный карантин.