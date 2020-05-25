Богатые россияне в мае начали покидать страну на бизнес-джетах

Агентство Reuters сообщает об увеличении бизнес-джетов из России в Европу к концу весны. Так, согласно данным, которое получило агентство, в мае почти в три раза увеличилась частота перелетов частных самолетов между РФ и странами ЕС. Если в апреле совершен 61 полет, то за следующий месяц их число выросло до 107.

Эксперты предполагают, что увеличение бизнес-джетов объясняется стремлением богатых россиян покинуть Россию. Выбирают они те страны, где эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции благополучнее, чем в РФ.

«Люди считают, что для них безопаснее провести время в своих личных резиденциях», - комментирует ситуацию коммерческий директор Jet Partners Маргарита Ломакина.

Так, сейчас богатые российские туристы выбирают в основном испанские курорты, чтобы переждать пандемию. Поэтому чаще всего бизнес-джеты летят в Марбелью, Малагу, Жирону и Сарагосу.

Ломакина рассказала, что в марте, когда в России эпидемиологическая ситуация была еще не настолько угрожающей, частных полетов было еще больше (около 250). Но тогда в основном частные рейсы выполнялись из Европы в Россию, поскольку многие россияне возвращались домой, покидая европейские страны, поскольку там на тот момент наблюдался резкий рост заражения коронавирусной инфекцией.