В Петербурге расширили список получателей имущественной поддержки

Властями Санкт-Петербурга расширен список организаций, которые могут рассчитывать на отсрочку по оплате аренды городского имущества.

В пресс-службе Смольного проинформировали, что Комитетом имущественных отношений Петербурга внесен ряд поправок в приказ, которым и предоставляется соответствующая отсрочка предприятиям. На уступки городские власти были вынуждены пойти в связи с тяжелой экономической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции.

В приказе после правок значится, что преференциями в виде кредитных каникул могут воспользоваться производители изделий народных художественных промыслов, образовательные организации, архивы, библиотеки, музеи и другие объекты культуры. Кроме того, в список попали предприятия, которые занимаются торговлей посредством вендинговых автоматов.

Отсрочка по аренде за пользование городской недвижимостью распространяется не только на второй и третий кварталы, но и, как передает ТАСС, на часть первого платежного периода.

С 13 марта сего года до окончания действия режима повышенной готовности отсрочка предоставляется в 100-процентном размере арендной платы. Агентство уточняет, что в период со дня прекращения действия режима повышенной готовности до первого ноября сего года отсрочка будет предоставляться в размере 50 процентов.