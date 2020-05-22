В Смольном объяснили, почему в Петербурге столько мусора на улицах

Сегодня, 12:15

Ольга Громова

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В Смольном объяснили, почему в Петербурге столько мусора на улицах
Мусор на улицах

В последние дни Петербург, культурная столица России, неприятно удивляет большим количеством мусора на своих улицах. В Комитете по благоустройству выяснили, с чем это может быть связано. Оказалось, что многие жители города на Неве не знают, что за собой надо убираться. В Комитете выяснили, что из-за закрытия заведений общепита, в том числе столовых, ресторанов и кафе, местные жители начали есть прямо на улице.

При этом они оставляют после себя пакеты от фастфуда, консервные банки и банки из-под напитков там же, где жевали. Нередко по причине того, что выбросить просто некуда - мусорные контейнеры переполнены. Затем брошенный на улицах мусор начинает распространяться по городу через порывы ветра и через городских птиц.

«Садовники и дворники предприятий, подведомственных комитету по благоустройству не были готовы к тому, что люди, находясь в режиме самоизоляции, в большом количестве начнут принимать еду на улицах нашего города, оставляя за собой горы мусора», — приводит «Фонтанка» комментарий Смольного.

Городские власти, тем не менее, заверили, что сейчас ситуация в городе под контролем сотрудников ручной уборки, а «все проблемные места были зачищены» еще в субботу.

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