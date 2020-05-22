В Мурманске врачи отказали женщине в медпомощи и назвали ее пьющей

Сегодня, 17:20

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В Мурманске врачи отказали женщине в медпомощи и назвали ее пьющей

Хотя врачи и давали клятву Гиппократа, соблюдают ее далеко не все и не всегда. Жительница Мурманска поделилась в телеграм-издании "Подъем" своей личной бедой. Женщине должны были через некоторое время планово оперировать ногу, но ночью она почувствовала в этой конечности боль. Было настолько нехорошо, что она решила обратиться к медикам. 

Еще ожидая осмотра рассказчица слышала, как медики сначала ругали пациента которого и осматривали, а затем перешли в диалог между собой нелицеприятно обсуждая все того же больного. Когда же начался осмотр больной ноги пациентки, то ее спросили — не было ли удара. На ответ, что могла на работе и случайно зацепить, она этого не помнит, пациентка услышала в свой адрес, что она пьющая, поскольку не помнит. Женщина пожаловалась в региональный минздрав и местному губернатору.

Немногим ранее отличились врачи столицы, которые отказали в помощи москвичу на том основании, что он прописан в новостройке, которую пока не обслуживает ни одно отделение. Он пожелал вызвать врача на дом, имея признаки респираторного заболевания, но обе поликлиники в этой услуге отказали. Когда пациент по своей инициативе сдал анализ на коронавирус, то его результат оказался положительным.

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