США опасаются, что Россия может возродить экраноплан многоцелевого предназначения «Чайка»

В США опасаются, что Россия может возобновить экраноплан многоцелевого предназначения «Чайка».

Американское издание The National Interest пишет, что возрождение «каспийского монстра» времен холодной войны может дать России немало преимуществ.

Экраноплан «Чайка» - это летательный аппарат, который работает на принципах аэродинамического экранного эффекта. Одной из его особенностей является то, что он может длительное время находиться на малой высоте, оставаясь незаметным для радаров противника.

Созданный во времена СССР экраноплан мог лететь на высоте лишь в 3 метра. Самым известным экранопланом стала модель А-90 «Орленок». Этот экраноплан состоял на вооружении Черноморского флота.

О работах над экранопланом в России сообщили несколько лет назад. Экраноплан А-050, разрабатываемый компанией «Рада ММС» сможет развивать скорость до 400 км/ч и преодолевать без посадки до 3 тыс. километров.

Сообщалось, что модель А-050 разрабатывается в первую очередь для использования в гражданских целях. В частности, его смогут применять силы МЧС. Также их удобно использовать для транспортировки грузов и пассажиров на значительные дистанции.