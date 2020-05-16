Туристы нашли на Урале гигантскую «копию» пирамиды Хеопса

Участники клуба экспедиций «Дикий север», планируя на лето туристический поход на Приполярный Урал занимался изучением спутниковых фотографий с целью прокладывания новых маршрутов. В этом не было бы ничего необычного, если бы на некоторых фотографиях туристы не увидели гору пирамидальной формы, напоминающую своими формами знаменитую пирамиду Хеопса. Согласно предварительным расчетам высота необычного горного формирования составляет примерно 800 м, а длина каждой из 4 граней доходит до километра.

«Находку» туристов поспешно объявили рукотворным строением, однако специалисты Свердловского отделения Российского географического общества опровергли это заявление. По их словам эта гора является естественным формированием высотой 774 м и давно нанесена на топографические карты. Также по заявлению специалистов, подобного вида формирования являются не такой уж редкостью в различных горных системах, так что ничего необычного в «открытии» туристов нет.

С другой стороны, в правительстве Югры уверены, что даже если гора и является природным образованием, ее никак нельзя сбрасывать со счетов как объект туристического интереса. Наверняка найдутся желающие увидеть этот необычный объект.