Десятки новых правительственных Toyota Camry найдены в лесу Челябинска

Один из жителей Челябинска обнаружил в лесу 50 новеньких правительственных автомобилей Toyota Camry черного цвета. Машины припарковали на участке с озером Смолино.

Мужчина сфотографировал автопарк в лесу и прислал снимок в редакцию местного издания 74.RU. Журналисты последнего попытались выяснить, почему машины простаивают в лесу и для каких целей были приобретены. Источники рассказали, что автомобили еще с нулевым пробегом, никто на них не ездил. Машинам примерно полгода, пригнали их еще до зимы. Парковка расположена на территории Челябинского областного центра реабилитации. Это государственное бюджетное учреждение, на базе которого оборудовали обсерватор для лиц, которые возвращаются из-за рубежа. Toyota Camry черного цвета, которых там под 50, закупались для саммитов.

«Закупка транспортных средств осуществлялась для обеспечения проведения саммитов ШОС и БРИКС и иных протокольно-организационных мероприятий», - объяснили в правительстве региона.

Там добавили, что половина автопарка устарела, обслуживание и ремонт таких авто были дороже рыночной стоимости машин, посему и решили закупить новые Toyota Camry. Аукцион на закупку был объявлен осенью минувшего года, победителем стала компания «Ремаг 2» из Магнитогорска. Заказчиком выступило областное государственное казённое учреждение (ОГКУ) «Комбинат транспортного обеспечения». Поставка была осуществлена в установленные государственным контрактом сроки. Пока неизвестно, когда автомобилями начнут пользоваться по назначению, решение будет приниматься во второй половине этого года.