Курильские острова закрыли на карантин из-за дагестанского водолаза

Сегодня, 13:37

Анна Морозова

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Курильские острова закрыли на карантин из-за дагестанского водолаза

Дагестанец прибыл на Сахалин из Москвы и должен был соблюдать самоизоляцию две недели. Пассажиру сделали предварительный экспресс-тест в аэропорту, который показал отрицательный результат.

Но он, нарушив правила, поселился в гостинице, а утром отправился на остров Кунашир. Позже у него обнаружили коронавирус и госпитализировали в местную больницу. Это был первый случай инфекции, выявленный на Курильских островах. На данный момент на острове проверяются контактировавшие с ним люди.

По данным ТАСС, житель Дагестана собирался работать водолазом на Курилах. Как сообщается в агентстве, сейчас закрыли не только остров Кунашир, но и остров Шикотан, поскольку там, через остров Кунашир проходит маршрут сообщения между Сахалином и материком. Транспортное сообщение с островом будет перекрыто о тех пор, пока не будет полностью определен круг контактных лиц.

Кроме того, пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области сообщило, что предприятие, на котором работал водолаз, занималось незаконной добычей водных биологических ресурсов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщается, что данное предприятие уже неоднократно обвинялось в браконьерстве.

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