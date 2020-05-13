В Новосибирской области установлен рекорд по излечению от коронавируса

Сегодня, 16:50

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В Новосибирской области установлен рекорд по излечению от коронавируса

Из больниц Новосибирской области за прошедшие сутки выписаны 72 пациента с отрицательными результатами тестов COVID-19. Госпитализированы с подтвержденным диагнозом - 71. Всего в Новосибирске вылечились от коронавируса 404 человека. Об этом заявил региональный оперативный штаб.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в регионе составило 1447 человек, из них 91 - дети. Вылечились 527 пациентов, 18 - умерли. 61 находятся в реанимации, 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

74 пациента были госпитализированы в ДГКБ №3, среди них и дети с ранее выявленным коронавирусом. В инфекционных клиниках области находятся 1501 человек (взрослых пациентов) с предположительным COVID-19 и подтвержденным диагнозом. Восемь человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, три - в Черепановскую, в Сузунской 2 пациента, один в Карасукской и еще один пациент в Куйбышевской ЦРБ.

Всего в Новосибирской области было проведено 69170 тестов на COVID-19.

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