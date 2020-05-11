В Хакасии коронавирусом заразился врач-гинеколог: в списке контактных лиц 18 женщин

В Хакасии за прошедшие сутки коронавирус был выявлен еще у 8 человек. По состоянию на 14 мая в Республике уже 532 случая COVID-19.

В оперативном штабе сообщили, что шесть человек из 8 новых пациентов коронавирусом заразились через служебные либо семейные контакты. Один человек обратился в медучреждение с симптомами ОРВИ, но тест подтвердил у него коронавирус. Еще один больной приехал в Хакасию из Красноярского края, где работал на вахте.

Среди этих восьми заболевших есть медик - это врач-гинеколог Белоярской районной больницы, передает «Комсомолка». Пока остается неизвестным, скольких пациенток успела она принять до того времени, пока тест не показал положительный результат. Предварительно в список контактных лиц включены 18 пациенток. Но не исключается, что женщин, побывавших на приеме у этого врача-гинеколога, больше.

«Комсомолка» со ссылкой на коллег медика сообщила, что пациентки приезжали из таких населенных пунктов, как Аршаново, Белый Яр, Кайбал и Абакан.

В целом же в Хакасии за прошедшие сутки от коронавируса излечились 17 человек, они выписаны из больниц. С начала объявленной пандемии в Республике заболевание унесло жизни 9 пациентов.