Губернатор Беглов рассказал о нехватке медоборудования в Санкт-Петербурге

Губернатор Северной столицы РФ рассказал, что в городе остро ощущается нехватка медицинского оборудования для лечения больных коронавирусной инфекцией.

Коронавирусная пандемия застала город врасплох: с начала карантина в Петербурге было всего две лечебницы, в которых персонал был готов лечить зараженных CОVID-19: Боткинская и детская Филатовская. По словам Беглова: "ни у кого не было такого огромного количества средств индивидуальной защиты, оборудования». Да и те не могли похвастаться обилием коек и оборудования. Так, в первой насчитывалось немногим более 500 коек, а во второй - 250. Кроме этих больниц в резерве у города-миллионника была примерно 1 тысяча врачей-инфекционистов с опытом работы.

По прошествии почти двух месяцев Санкт-Петербург, по словам чиновника, нуждается в аппаратах ИВЛ. Хоть оборудование уже и закупается, на это необходимо время - аппараты и другое оборудование ищется в разных странах, а после закупается, уточняет А. Беглов.

Напомним, Росздравнадзор вынужден был приостановить обращение "Авента-М" - аппаратов ИВЛ Уральского приборостроительного завода - из-за пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, использовавших такие аппараты. В результате возгорания погибло шесть человек - один в Москве и пятеро в Санкт-Петербурге. Администрация некоторых российских регионов также приостановила использование ИВЛ производства этого завода.