В Ростове показали в сети видео из реанимации с больными COVID-19

Сегодня, 13:57

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В Ростове показали в сети видео из реанимации с больными COVID-19
Реанимация

Видеоролик, который был снят в реанимации госпиталя для больных COVID-19 предоставили медики, а в сеть его выложили представители регионального штаба Ростовской области по противодействию коронавирусной инфекции. «Панорама» опубликовала эти кадры, чтобы предупредить население об опасности данного заболевания.

Пациенты, болеющие COVID-19 в Ростовской области согласились стать героями видеоролика, который покажет всю тяжесть протекания опасной болезни. Мужчины подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких и проходят усиленную терапию.

«Коллеги, делимся видео из «ковидного» госпиталя, развернутого на базе 20-й горбольницы, с пациентом известный врач-реаниматолог Борис Григорьевич Розин», - рассказали в штабе.

За последние сутки в Ростовской области зафиксирован еще один летальный случай - умер пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. Им оказался 31-летний мужчина, житель города Зверево. Всего за сутки обнаружено 87 новых случаев инфицирования коронавирусом, 21 человек находится в тяжелом состоянии.

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