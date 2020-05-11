В Петербурге от COVID-19 умер первый полицейский

Сегодня, 11:56

Анна Лисова

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В Петербурге от COVID-19 умер первый полицейский
Похороны полицейского

46-летний подполковник полиции, начальник 16-го отдела Василеостровского района Руслан Анисимов 12 мая скончался в Покровской больнице Санкт-Петербурга. Смерть полицейского констатировали около 20:00, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Руслан Анисимов ушел из жизни из-за двухсторонней пневмонии, которая развилась у него на фоне коронавирусной инфекции. В больницу по неотложной помощи он поступил утром 27 апреля. У него развилась двухсторонняя пневмония. С 6 мая его подключили к аппарату ИВЛ.

На должность начальника 16-го отдела УМВД по Василеостровскому району Руслан Анисимов был назначен в марте 2020 года. В МВД он пришел в 1995 году. Стоит отметить, что это первая смерть среди сотрудников полицейского главка Санкт-Петербурга от коронавируса.

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