Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, передает Комсомольская правда – Санкт-Петербург .

Власти города объяснили, что было решено поддержать некоторые категории граждан, чтобы они могли обеспечить себя средствами индивидуальной защиты, предусмотренные введенным в Санкт-Петербурге масочным режимом. В пресс-службе Смольного сообщили, что размер единовременной выплаты составит 800 рублей.

«Эти средства предоставят только некоторым категориям граждан: пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях», - рассказали в Смольном.

Стоит отметить, что детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей будут выданы одноразовые маски и перчатки с расчетом на ежедневное использование. Напомним, что с 12 мая петербуржцы должны носить маски в общественных местах и транспорте.