Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, передает Комсомольская правда – Санкт-Петербург.
Власти города объяснили, что было решено поддержать некоторые категории граждан, чтобы они могли обеспечить себя средствами индивидуальной защиты, предусмотренные введенным в Санкт-Петербурге масочным режимом. В пресс-службе Смольного сообщили, что размер единовременной выплаты составит 800 рублей.
Стоит отметить, что детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей будут выданы одноразовые маски и перчатки с расчетом на ежедневное использование. Напомним, что с 12 мая петербуржцы должны носить маски в общественных местах и транспорте.
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