Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

Сегодня, 09:44

Анна Лисова

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Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток
Средство защиты от вирусов

В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, передает Комсомольская правда – Санкт-Петербург.

Власти города объяснили, что было решено поддержать некоторые категории граждан, чтобы они могли обеспечить себя средствами индивидуальной защиты, предусмотренные введенным в Санкт-Петербурге масочным режимом. В пресс-службе Смольного сообщили, что размер единовременной выплаты составит 800 рублей.

«Эти средства предоставят только некоторым категориям граждан: пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в таких семьях», - рассказали в Смольном.

Стоит отметить, что детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей будут выданы одноразовые маски и перчатки с расчетом на ежедневное использование. Напомним, что с 12 мая петербуржцы должны носить маски в общественных местах и транспорте.

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Комментировать

  • 1.8 жителей
  • что такое 1,8 жителей?
  • "Более 1,8 жителей" - это сколько? Два жителя?
  • полтора землекопа
  • Опять пиарятся на копеечных подачках детям и инвалидам. Остальные - гребите вёслами и покупайте себе намордники, чтобы исполнять д*рковатые повеления падишаха.
  • конченый медиавирус уже заебал сосать с нас деньги!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Да даже этих копеек не получишь. Почему не объяснили как их получить?
  • до чего набиуллиной личико приятное!
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