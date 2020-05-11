Назван самый популярный фильм на самоизоляции

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Анна Лисова

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Назван самый популярный фильм на самоизоляции
Просмотр фильмов на самоизоляции

Режим самоизоляции поспособствовал тому, что россияне стали больше смотреть кино. Гендиректор «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов рассказал «Ридусу» о том, как изменились предпочтения зрителей за последние несколько недель.

Дети же чаще всего выбирали фильмы «Король Лев», «Планета 51», «Артур и война двух миров», «Пушистый шпион», «Реальная белка» и «Как приручить дракона 3».Статистика также показала, что в период самоизоляции длительность смотрения детского контента выросла на 28%. Взрослые же стали больше смотреть фильмы-катастрофы. Так, в начале марта выросли просмотры фильмов «28 дней спустя» и «Эпидемия». А в апреле на первое место вышел американский фильм «Заражение», который вышел в прокат еще в 2011 году.

За время самоизоляции выросло количество запросов в поисковой системе MEGOGO со словами «комедия», «военные», появилось и слово «футбол». Хотя месяц назад спортивный контент был неинтересен пользователям. Интересно, что повысился спрос на театральные постановки. К примеру, онлайн-трансляцию спектакля «Lё Тартюф. Комедия», поставленного режиссером Юрием Муравицким, посмотрели в три раза больше зрителей, чем трансляции спектаклей в обычное время.

Также в MEGOGO отмечают, что сейчас, помимо новинок, россияне с удовольствием пересматривают классику. В рейтинге наиболее востребованных фильмов оказались «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Сбежавшая невеста», «Тупой и еще тупее 2».

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