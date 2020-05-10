В Роспатенте признали изобретением новый самозарядный пистолет «Удав»

Сегодня, 10:59

Ольга Громова

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В Роспатенте признали изобретением новый самозарядный пистолет «Удав»
Самозарядный пистолет «Удав»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности признала изобретением 9-мм самозарядный пистолет, который был создан в рамках опытно-конструкторской работы «Удав». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. В ведомстве отметили, что эксперты выявили в пистолете два отличия, и именно они дают основание для признания его изобретением.

Первое в конструкторских особенностях ствола, которыми гарантирована невозможность перемещения затвора назад. Этим исключается перемещение спусковой тяги и поворот связанного с тягой спускового крючка - речь о положении «блокировка». Второе найденное экспертами отличие заключается в рамке. Она выполнена в виде П-образной штампованной конструкции.

Отмечается, что эти особенности позволяют повысить боевую эксплуатационную долговечность пистолета, а также улучшить точность и кучность стрельбы. Главный момент - при включенном предохранителе и маневренности при стрельбе повышается безопасность.

Межведомственная комиссия, которой принимается решение о допуске самозарядного пистолета "Удав" калибром 9 мм, емкость магазина которого 18 патронов, к серийному производству, завершила свою работу. Пистолету присвоена литера «01». Он рекомендован к принятию на вооружение.

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