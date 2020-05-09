Две новые марки бронестали создали для российских броневиков

Российская сталелитейная компания «Северсталь» презентовала свою новую продукцию, которая точно найдет применение в оборонном секторе страны. Как сообщила пресс-служба предприятия, это сверхпрочные сплавы, разработанные на основе двух спецмарок стали. Они будут использоваться в производстве новой отечественной бронетехники.

Компания начала выпускать две марки броневой стали 500-го и 550-го классов.

«Новые броневые марки 500-го, а впоследствии и 550-го классов, смогут заменить применяемые сейчас марки в новом поколении колесной техники, которая идет на замену БТР и других типов легкой техники», - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что бронесплав 500 класса, о котором идет речь, имеет четвертый класс бронезащиты, но в определенных условиях может увеличиваться до пятого.

Эта бронесталь прошла через пулевые испытания. Тестирование оказалось успешным. Заданные характеристики были подтверждены. А это значит, что сплав может быть поставлен на учет оборонного ведомства страны для использования в оборонном комплексе. Такая сталь, к примеру, может быть идеальной при создании пулерассеивающих сеток.

Марка 550 класса обладает еще большей прочностью. Тесты показали, что она с легкостью выдерживает прямое попадание пули, выпущенной из снайперской винтовки Драгунова. Сплав с пятым классом бронезащиты может применяться в производстве так называемых легких бронемобилей, передает ТАСС.