В Петербурге введены штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Вчера, 21:18

Ольга Громова

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В Петербурге введены штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

В Петербурге за выход на улицу без маски и перчаток с 12 мая можно будет «схлопотать» штраф. В городском комитете по вопросам законности и правопорядка проинформировали, что его сумма составит 4 тысячи рублей.

В ведомстве уточнили, что административная ответственность в случае появления в общественных местах без маски и перчаток предусмотрена статьей 8.6.1 городского кодекса об административных нарушениях.

Жителям и гостям города на Неве с 12 мая 2020 года в обязательном порядке надлежит носить эти средства защиты от коронавируса в общественном транспорте (даже в такси), в магазинах, а также в организациях и на предприятиях.

Заметим, что до 11 мая ношение масок и перчаток носит исключительно рекомендательный характер в Северной столице и до этой даты штрафовать не должны.

Подчеркнем, что городскими властями не предъявляются какие-то особенные требования к средствам защиты. Так, маски могут быть как медицинские, так и из ткани. Можно защищаться респираторами. Перчатки также можно носить любые.

Новые ограничения вводятся в связи с опасностью увеличения темпов распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге.

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