День Победы 2020 в Москве: когда и где смотреть праздничный салют 9 Мая

В Москве 9 Мая по случаю Великой Победы запланированы два важнейших мероприятия, наблюдать за которыми в условиях самоизоляции лучше дома. Первое - большой воздушный парад с участием 17 авиационных групп, второе - масштабный и красочный фейерверк.

По причине эпидемии коронавируса большинство торжественных мероприятий перенесены на другое время. Предположительно, наземная часть парада в столице РФ состоится текущей осенью. 2020-ый год, как известно, объявлен Годом Памяти и Славы.

Однако без фейерверка в честь 75-летия Великой Победы не обойдется. Начало салюта в Москве 9 Мая 2020 года в традиционное время - в 22.00 по времени столицы.

Запускать разноцветные огоньки в небо будут с 16 городских площадок в разных округах Москвы. Всего в честь праздника взлетят 12 тысяч фейерверков.

Продолжительность праздничного шоу - порядка 10 минут.

Традиционно СМИ публикуют список площадок в Москве, откуда за праздничным салютом наблюдать лучше всего. В этом году этого не будет. Всем жителям и гостям столицы наблюдать красочное представление рекомендуется, не выходя из дома на популярные смотровые площадки.

Салют в Москве покажут многие федеральные каналы. Посмотреть его также можно будет и в сети - онлайн-трансляции запланированы непосредственно самими площадками.