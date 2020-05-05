В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски

Сегодня, 11:01

Анна Лисова

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В Заполярье чиновницу накажут за фото на катере без маски
Чиновница на катере без маски

Скандал разгорелся из-за фотографии, которую выложила в Сети чиновница из Мурманской области. На снимке, который был сделан в период режима самоизоляции, она запечатлена на морской рыбалке. В руках чиновница держит рыбу, при этом позирует без масок и перчаток, пишет «Новая газета».

Стоит отметить, что сейчас выход в море маломерных судов ограничен и разрешается только при соблюдении пассажирами дистанции, ношении масок и перчаток. Тем не менее, этот запрет, похоже, не для помощницы главы администрации ЗАТО Александровск Екатерины Жигаловой. Она, ко всему еще, находилась на катере без спасательного жилета. Как уточняет ИА «СеверПост», ссылаясь на местных жителей, рыбачили чиновники с катера МЧС.

В ответ на обращение одного из жителей глава администрации ЗАТО Семен Кауров написал, что его подчиненные в море не развлекались. По его словам, они проверяли соблюдение населением карантинных ограничений и Жигалова была одной из проверяющих. Тем не менее, он добавил, что по данному факту будет проведена служебная проверка. Кауров подчеркнул, что «фотографии выложены не верно и не своевременно».

«Что касается рыбы - да, Екатерину впечатлил размер трески, и она решила с ней сфотографироваться. Поймала эту рыбу не она. Ловля рыбы не является нарушением, поскольку с 24 марта любительская рыбалка на территории Мурманской области разрешена», - рассказал Кауров.
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