В Боткинскую больницу Петербурга попали 190 медработников с коронавирусом

Сегодня, 09:59

Анна Лисова

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В Боткинскую больницу Петербурга попали 190 медработников с коронавирусом
Дмитрий Лисовец

190 медработников проходят лечение от коронавируса в Боткинской больнице Санкт-Петербурга. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает Фонтанка.Ру. Он подчеркнул, что 8 медработников госпитализированы в тяжелом состоянии.

«190 медработников получают помощь в Боткинской больнице. Восемь из них — в тяжелом состоянии. Четверо находятся на искусственной вентиляции легких», — сообщил Лисовец.

Положительным моментом, отметил Лисовец, является то, что уже выздоравливают те медработники, которые заболели в марте и апреле. Они выходят из больничных и это крайне важно для медучреждений, поскольку больницы сейчас нуждаются в специалистах всех уровней. В Санкт-Петербурге больных с COVID-19 принимают 16 стационаров, общее количество мест в которых рассчитано на 5 833 пациента.

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