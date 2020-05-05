В Боткинскую больницу Петербурга попали 190 медработников с коронавирусом

190 медработников проходят лечение от коронавируса в Боткинской больнице Санкт-Петербурга. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает Фонтанка.Ру . Он подчеркнул, что 8 медработников госпитализированы в тяжелом состоянии.

«190 медработников получают помощь в Боткинской больнице. Восемь из них — в тяжелом состоянии. Четверо находятся на искусственной вентиляции легких», — сообщил Лисовец.

Положительным моментом, отметил Лисовец, является то, что уже выздоравливают те медработники, которые заболели в марте и апреле. Они выходят из больничных и это крайне важно для медучреждений, поскольку больницы сейчас нуждаются в специалистах всех уровней. В Санкт-Петербурге больных с COVID-19 принимают 16 стационаров, общее количество мест в которых рассчитано на 5 833 пациента.