У 6 человек, вернувшихся из Таиланда в Ростов вывозным рейсом, выявили коронавирус

У 9 из 24 россиян, прибывших в Ростов-на-Дону из Таиланда третьего мая сего года, диагностирован новый коронавирус. Об этом на заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Все пассажиры вернулись в Россию на так называемом вывозном рейсе. Он был осуществлен самолетом «Уральских авиалиний» 2 мая. Борт со 116 российскими гражданами вылетел по маршруту Пхукет - Ростов-на-Дону - Уфа - Екатеринбург второго мая. Третьего мая в аэропорту «Платов» были высажены 24 пассажиры. Часть людей сразу отправились в обсерватор.

По словам Ковалева, у 6 человек из тех, которые были высажены в донской столице, диагностирован ковид. Среди зараженных не только жители Ростова, но также Краснодарского края и Волгоградской области - по двое из каждого региона.

В данный момент специалисты проверяют анализы пассажиров рейса Анталья - Ростов-на-Дону - Уфа. Он высадил в ростовском аэропорту 64 человека. Как передает РИА Новости, только 16 из пассажиров были помещены в обсерватор. Остальные разъехались по субъектам РФ.

К слову, очередной вывозной рейс запланирован на 7 мая. Ожидается прибытие борта из Тель-Авива с 54 пассажирами. Из них 17 - жители области.