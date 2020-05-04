Сериал об ангарском маньяке выйдет осенью 2020 года

Сегодня, 11:12

Анна Морозова

0

Image 16+
Сериал об ангарском маньяке выйдет осенью 2020 года
Съемки сериала

Сериал про ангарского маньяка под названием «Хороший человек» выйдет осенью 2020 года. Кинокартина основана на реальных событиях. В сериале раскрывается история серийного убийцы Попкова, который отбывает наказание в наши дни. Маньяка осудили на два пожизненных срока за совершение 22 доказанных убийств. Со слов преступника, у него была 81 жертва. Преступник был одет в милицейскую форму, чем вызывал доверие у своих жертв. Он вежливо предлагал подвезти жертву. Если девушка соглашалась, он жестоко насиловал и убивал ее. Все жертвы, кроме одной, были пьяны.

Режиссером «Хорошего человека» стал Константин Богомолов. В главных ролях - Никита Ефремов и Юлия Снигирь. По информации издания Ирксиб, местные жители отнеслись отрицательно к идее сериала и просят не называть в фильме название города, в котором происходили страшные события.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Кремлевский шеф-повар рассказал о меню первых лиц страны

Вчера, 18:01

Кадыров хочет наказывать тех, кто публикует в соцсетях видео погонь за нарушителями карантина

Вчера, 14:30

Фотограф из Твери рассказал, как переболел коронавирусом

Вчера, 11:00

В Хакасии умер 26-летний врач, заразившийся коронавирусом

4-05-2020, 21:02

В Петербурге пьяный мужчина сорвал защитный костюм с медика возле больной коронавирусом

3-05-2020, 14:39

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии

3-05-2020, 14:05

В Хакасии коронавирусом заразились 4 медика

3-05-2020, 14:01

Еще у 114 вахтовиков из Белокаменки обнаружен COVID-19

1-05-2020, 13:09

Сотрудница банка из Липецкой области украла со счетов клиентов 3 миллиона

1-05-2020, 11:59

В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией

1-05-2020, 11:13

У больниц Петербурга появились рефрижераторы для умерших от коронавируса

1-05-2020, 10:57

В Смольном предупредили о рейдах на майские праздники

1-05-2020, 09:11

Петербуржцам ограничили поездки на праздники в соседние регионы

30-04-2020, 23:32

Фильм «Шугалей» обратит внимание мировой общественности на беспредел ливийских террористов

30-04-2020, 22:20

В Тверской области опекуна подозревают в убийстве годовалого ребенка

30-04-2020, 20:21

В Коммунарке главврач больницы высказался за продление карантина

30-04-2020, 17:53

В Генпрокуратуре опровергли фейк о создании коронавируса в Сибири

30-04-2020, 14:09

Врачи из Уфы записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину

30-04-2020, 12:50

Полицейские изъяли 1500 устаревших аппаратов ИВЛ

30-04-2020, 09:35

На Алтае главврач больницы попросил денег на еду для медперсонала

29-04-2020, 21:26

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров