Сериал об ангарском маньяке выйдет осенью 2020 года

Сериал про ангарского маньяка под названием «Хороший человек» выйдет осенью 2020 года. Кинокартина основана на реальных событиях. В сериале раскрывается история серийного убийцы Попкова, который отбывает наказание в наши дни. Маньяка осудили на два пожизненных срока за совершение 22 доказанных убийств. Со слов преступника, у него была 81 жертва. Преступник был одет в милицейскую форму, чем вызывал доверие у своих жертв. Он вежливо предлагал подвезти жертву. Если девушка соглашалась, он жестоко насиловал и убивал ее. Все жертвы, кроме одной, были пьяны.

Режиссером «Хорошего человека» стал Константин Богомолов. В главных ролях - Никита Ефремов и Юлия Снигирь. По информации издания Ирксиб, местные жители отнеслись отрицательно к идее сериала и просят не называть в фильме название города, в котором происходили страшные события.