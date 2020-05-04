Названы самые популярные военные фильмы в России

Лидирует среди фаворитов у россиян фильм Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященный летчикам-истребителям. Кинокартина вышла на экраны в 1974 году и стала одной из самых кассовых среди фильмов о Великой Отечественной Войне.

Главные роли в этом легендарном фильме сыграли Леонид Быков, Рустам Сагдуллаев, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Ольга Матешко, Евгения Симонова, и др. Отметим, что «старикам» по сюжету было не более 20 лет.

В тройку самых любимых военных фильмов также вошли такие советские шедевры как «Офицеры» режиссера Владимира Рогового с Василием Лановым и Георгием Юматовым в главных ролях и «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого по одноименной повести Бориса Васильева.

Также в этом списке оказались фильмы Сергея Бондарчука «Судьба человека» и «Они сражались за Родину» по Михаилу Шолохову, «Летят журавли» Михаила Калатозова и другие легендарные кинокартины.



