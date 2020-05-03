Кремлевский шеф-повар рассказал о меню первых лиц страны

Кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин рассказал о вкусовых предпочтениях первых лиц государства.

По его словам, генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев предпочитал птицу, любил есть уток с охоты в Завидово. А вот первый Президент СССР Михаил Горбачев дичь не любил и ел только утиное филе или индейку. Во время зарубежной командировки Горбачев не отказывался от морепродуктов, а его супруга Раиса Максимовна никогда их не ела. Борис Ельцин был всеядным, но к морским деликатесам был равнодушен. Поэтому креветок и морских ежей на столе не было. Владимир Путин предпочитает котлеты, баранину, телятину и рыбу.

Также шеф-повар добавил, что в советское время на президентских кухнях не было проблем с продуктами. При приготовлении блюд использовались экзотические фрукты - манго, авокадо или ананасы.

Анатолий Галкин также подчеркнул, что единого списка запрещенных продуктов на столах первых лиц государства нет, пишет РИА Новости . Шеф-повар также сказал, что в целом первые лица страны - обычные люди.

Ранее бывший летчик президентского борта Ил-96 Владимир Федорушкин сообщил, что в ходе иностранных визитов для Путина готовят специальные повара, которые приезжают в пункт назначения заранее.