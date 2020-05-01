В Хакасии умер 26-летний врач, заразившийся коронавирусом

Сегодня, 21:02

Александр Зуев

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В Хакасии умер 26-летний врач, заразившийся коронавирусом

В Хакасии скончался 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом. Мужчина находился две недели на искусственной вентиляции легких, но, несмотря на усилия медиков из центра лечения пневмоний на базе Черногорской больницы, он умер. О хронических заболеваниях молодого врача ничего не сообщается. О точной причине смерти станет известно после вскрытия.

Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким покойного. 

Ранее врач-травматолог работал в Абаканской больнице, которая закрыта на карантин из-за заболевшего коронавирусом, пишет ИА Хакасия.

Всего в Хакасии коронавирус диагностирован у 302 человек, среди заболевших 32 – дети. Скончались девять пациентов.

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