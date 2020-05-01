В Петербурге пьяный мужчина сорвал защитный костюм с медика возле больной коронавирусом

Совершенно дикий случай произошел в Санкт-Петербурге, который еще раз доказывает, как несерьезно некоторые люди относятся к эпидемии коронавируса. Там 42-летний мужчина, хорошенько «обеззаразившись» алкоголем, напал на фельдшера бригады скорой помощи, прибывшей по вызову к больной коронавирусом.

Инцидент произошел вечером второго мая в квартире на улице Шпалерной - это Центральный район Северной столицы. Как только фельдшер зашел к больной в комнату, пьяный петербуржец кулаком разбил стеклянную дверь. Он проник в комнату, набросился на медработника, повалил его на пол, порвал защитный костюм и сорвал маску, передает «МК».

Поскольку при разбивании двери нападавший порезал руку, его довелось отправить в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.