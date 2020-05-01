В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагают ввести в России мораторий на аборты на время пандемии.

Так, ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов заявил, что аборт относится к плановым операциям, не является лечебной процедурой и несет серьезную угрозу здоровью матери. Он также сказал, что в условиях эпидемии операции по прерыванию беременности могут способствовать распространению инфекции как среди женщин и членов их семей, так и среди медперсонала.

Лукьянов призвал государственные и частные клиники отказаться от проведения абортов на время пандемии, чтобы снизить риск заражения женщин и членов их семей.

Кроме того, он поддержал рекомендации министра здравоохранения Михаила Мурашко в отношении того, что касается приостановки клиниками репродуктивной медицины протоколов ЭКО.

В целом Русская православная церковь выступает за то, чтобы аборты вывели из системы обязательного медицинского страхования.

Отметим, что эксперты из фонда «Женщины за жизнь» зафиксировали рекордное число прерываний беременности. Между тем в Минздраве заявили, что случаи заражения COVID-19 среди новорожденных не выявлены, пишет РИА Новости .

Ранее СМИ писали, что коронавирус может привести Россию к пику абортов и разводов.