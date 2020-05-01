В Хакасии коронавирусом заразились 4 медика

За минувшие сутки в Хакасии было подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции. Четверо из шести инфицированных - медработники.

По информации оперативного штаба Республики Хакасия, по состоянию на 3 мая зарегистрировано уже 272 случая COVID-19, в том числе коронавирус выявлен у 31 ребенка. При этом 22 пациента уже излечились.

В данный момент под наблюдением медиков в Хакасии продолжают оставаться 1977 человек. Из них 36 человек находятся в обсерваторе. Все остальные проходят домашнюю самоизоляцию.

По данным «Московского комсомольца», лечение на текущий момент получают 237 человек, из которых 147 в стационаре, а 90 - в амбулаторных условиях. В Республике умерли 7 человек с подтвержденным коронавирусом.