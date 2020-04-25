Еще у 114 вахтовиков из Белокаменки обнаружен COVID-19

Сегодня, 13:09

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Еще у 114 вахтовиков из Белокаменки обнаружен COVID-19
Эпидемия коронавируса

Сотрудники оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, в своем сообщении в Telegram-канале, рассказали о еще 114 подтвержденных случаях заражения рабочих из Мурманской области, с. Белокаменка. На данный момент они все отправлены со стройплощадки на Урал.

Строители прибыли в составе группы в санаторий в Камышловском районе в местный обсерватор. Ранее, губернатор области Евгений Куйвашев сообщил, что на момент прибытия у всех 300 рабочих имелись документы об отсутствии коронавируса. Вспышка COVID-19 зафиксирована в вахтовом городке ООО "Велесстрой". Он принадлежит компании-подрядчику Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка (Мурманская область). Именно здесь с 29 апреля подтвердилось 922 случая заражения коронавирусом.

24 апреля в официальном заявлении была подана информация о том, что 475 вахтовиков отправлены 3 рейсами в Самару и Екатеринбург. Здесь они размещены под 14-дневную изоляцию. В ООО "Велесстрой" сообщают, что временно приостанавливали работы, для проведения дезинфекции территории городка. На данный момент в Белокаменке располагается около 20 подрядчиков с более 11 тыс. рабочего персонала.

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