В Смольном предупредили о рейдах на майские праздники

Сегодня, 09:11

Александр Зуев

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В Смольном предупредили о рейдах на майские праздники
Полицейский рейд

С 1 по 11 мая в Петербурге сотрудники полиции и Росгвардии будут проводить рейды по проверке мест массового пребывания людей. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на заседании Координационного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Как он сказал, в Северной столице до 12 мая продлено действие большинства принятых правительством Петербурга ограничений. До 31 мая продлен противопожарный режим в лесах и лесопарках. С 30 апреля жителям города рекомендовано выходить на улицу в медицинских масках. Пожилым людям, как и всем горожанам, разрешен выезд на дачи. С 1 по 12 мая для пенсионеров восстановлен льготный проезд в общественном транспорте. В Смольном напомнили, что в городе действует режим самоизоляции.

Беглов рекомендовал горожанам использовать средства индивидуальной защиты. Отметить, что в трех тысячах садоводств Ленобласти летом проживают около 2,5 миллиона жителей и с 1 мая в них будут работать 35 амбулаторий, пишет Петербургский дневник. Известно, что дистанционное обучение в учебных заведениях Северной столицы продлится до 22 мая. Дни с 6 по 8 мая в школах и колледжах города будут нерабочими, а в детских садах заработают дежурные группы.

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