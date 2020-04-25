Петербуржцам ограничили поездки на праздники в соседние регионы

В администрации северной столицы России объяснили, какие карантинные нормы нужно соблюдать, если хочется на майские праздники покинуть территорию Ленобласти и заехать в другие регионы.

Так, прибывшим в Новгородскую область в обязательном порядке нужно будет самоизолироваться сроком на две недели. Гостям Псковского региона перед двухнедельной самоизоляцией необходимо сообщить о своем прибытии по указанным телефонам: 8 (800) 444-10-41 и 299-003.

О приезде в Вологодскую область нужно будет позаботиться заранее: на сайте госуслуг заказать цифровой пропуск, без которого попасть в этот регион будет невозможно. Кстати, такой пропуск должен быть оформлен максимум за сутки до прибытия. А по прибытии - традиционная самоизоляция на 14 дней.

Лояльны условия для прибывших гостей в Карелии. В режиме повышенной готовности попасть сюда можно через пять контрольно-пропускных пунктов: на 155 км автодороги «Сортавала», на 270 км трассы «Кола», на 45 км дороги Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, на 394 км трассы Вологда – Медвежьегорск – «Кола» и на 354 км магистрали Долматово – Няндома – Каргополь. Самоизолироваться после не потребуется.

Наиболее повезет тем, кто собрался посетить Тверскую область: никакие специальные условия здесь не предусмотрены.

Если петербуржцы едут на дачу в пределах собственного региона, нужно не забыть захватить документы о собственности - без них не пропустят. Впрочем, подойдет и договор аренды.