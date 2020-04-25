Фильм «Шугалей» обратит внимание мировой общественности на беспредел ливийских террористов

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков поддержал выход художественного фильма «Шугалей».

Сенатор считает стремление России привлечь внимание к плененным социологам через кино достойным уважения. Он высоко оценивает такой подход, поскольку в сложившейся ситуации «все средства хороши».

Кинолента «Шугалей» основана на реальных событиях и повествует об истории российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, попавших в плен к террористам. Вот уже год наших соотечественников удерживают на незаконных основаниях в ливийской тюрьме «Митига». Россияне прибыли в Ливию со всеми необходимыми разрешениями с гуманитарной миссией.

В ходе своей работы Шугалей и Суэйфан общались с местными жителями и общественными деятелями о ситуации в стране. Многие из опрошенных были недовольны ПНС. Часть полученных сведений россияне сумели отправить своим коллегам из ФЗНЦ. Затем их похитили члены террористической группировки RADA, подчиняющейся главарю ПНС Файезу Сарраджу.

Премьера фильма «Шугалей» назначена на первое число мая, в 21:00 на телеканале НТВ. Цеков положительно оценил тот факт, что боевик покажут по телевидению. По мнению сенатора, любая информация, получившая огласку и поддержку СМИ, оказывает огромное влияние на ситуацию. Также он считает, что необходимо действовать решительно и без промедления, особенно если наши соотечественники оказались в «горячих точках». Настойчивость способна многое сказать о государстве в целом, уверен эксперт.

Напомним, что с середины февраля у ливийского посольства в Москве проходила акция одиночных пикетов, ее участники выдвигали требование освободить российских граждан. В акции приняли участие многие политики и общественные деятели.