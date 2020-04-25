Врачи из Уфы записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину

Врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова записали коллективное видеообращение к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Мишустину, министру здравоохранения Михаилу Мурашко, генпрокурору Игорю Краснову и главе следкома России Александру Бастрыкину, передает портал «Эхо Москвы в Уфе ».

В видеообращении медики рассказывают, что проблемы в больнице начались еще в конце прошлого года с приходом новой управленческой команды, которая стремится «разрушить то, что строилось годами». Участники видеообращения уверены, что равнодушие руководства стало причиной крупной вспышки коронавирусной инфекции, возникшей в РКБ.

Со слов врачей, они сообщали неоднократно дирекции о первых случаях заражения. В марте, с их слов, в больнице началась вспышка «непонятных пневмоний», о чем медики докладывали руководству. Тем не менее, попыток предотвратить ухудшения ситуации руководство не предпринимало. В итоге 6 апреля в разгар рабочего дня в медучреждении объявили карантин. Медики признаются, что им приходилось жить и работать в нечеловеческих условиях. Нередко они спали на стульях, а возможности нормально отдохнуть или помыться не было. Также врачи отмечают, что их не обеспечивали нормальными средствами защиты, и даже больные врачи вынуждены были работать без защитных костюмов.

В видеообращении врачи просят федеральные правоохранительные органы честного и открытого расследования причин произошедшего. Также они просят проверить официальные данные регионального минздрава и результаты лабораторных тестов, поскольку предполагают, что немало случаев заражения коронавирусов не попало в официальную статистику.