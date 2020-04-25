На Алтае главврач больницы попросил денег на еду для медперсонала

В Рубцовске, что в Алтайском крае, исполняющий обязанности главврача местной больницы Василий Русских воззвал к властям города, призывая финансово поддержать и оплатить еду для коллег-сотрудников.

В своем обращении медик отметил, что средств защиты врачей, которыми снабжает больницу региональное Министерство здравоохранения, недостаточно.

«К концу эпидемии мы будем обеспечены полностью. Но хотелось бы, чтобы это произошло в начале. Если в больнице нет нужного оборудования, а у врача – нужных средств защиты, ты ничего не сделаешь», - процитировало Русских издание «Банкфакс».

Также главврач поднимает вопрос питания врачей: медучреждение подписало договор с компанией, но кто именно будет финансировать этот пункт, в документе не прописано. Вариант оплаты услуги по ОМС не подходит - это расценят как нецелевое использование финансов.

На призыв главврача «вирусной» больницы последовал ответ от председателя горсовета Василия Курганского. Чиновник объяснил, что, к сожалению, кормить медработников за счет городского бюджета невозможно - за это может грозить административное или даже уголовное наказание. Резервные фонды пусты.

В итоге главный чиновник города попросил о помощи местных бизнесменов. Однако и на это, по словам В. Курганского, необходимо время.