На Алтае главврач больницы попросил денег на еду для медперсонала

В Рубцовске, что в Алтайском крае, исполняющий обязанности главврача местной больницы Василий Русских воззвал к властям города, призывая финансово поддержать и оплатить еду для коллег-сотрудников.
В своем обращении медик отметил, что средств защиты врачей, которыми снабжает больницу региональное Министерство здравоохранения, недостаточно.
Также главврач поднимает вопрос питания врачей: медучреждение подписало договор с компанией, но кто именно будет финансировать этот пункт, в документе не прописано. Вариант оплаты услуги по ОМС не подходит - это расценят как нецелевое использование финансов.
На призыв главврача «вирусной» больницы последовал ответ от председателя горсовета Василия Курганского. Чиновник объяснил, что, к сожалению, кормить медработников за счет городского бюджета невозможно - за это может грозить административное или даже уголовное наказание. Резервные фонды пусты.
В итоге главный чиновник города попросил о помощи местных бизнесменов. Однако и на это, по словам В. Курганского, необходимо время.
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