BBC: Минобороны предложило Путину лишить армейских генералов каракулевых шапок

Армейских генералов России лишают одной из «визитных карточек» - пресловутых каракулевых шапок. Они, как предполагается, станут носить более дешевые головные уборы. Об этом говорится в проекте указа Президента РФ, разработанном Минобороны РФ.

«Поправки лишают высших офицеров, полковников и капитанов I ранга вооруженных сил России права носить «шапки из каракуля с козырьком», — сообщает BBC.

Отмечается, что в формах для аналогичных чинов ФСО и высших офицеров Росгвардии шапки из каракуля сохранятся.

Предполагается, что офицеры будут носить меховые шапки, а генералам и полковникам доведется довольствоваться шапками из овчины. Козырьки оставят прежними - как и ранее, они будут с золоченым шитьем.

СМИ сообщают, что подобный шаг поможет оборонному ведомству существенно сэкономить, ведь каракулевые шапки - удовольствие не из дешевых. Минобороны они обходятся в два раза дороже по сравнению с меховыми.

Данный указ готовится «в целях реализации решения Президента» и может вступить в законную силу уже в июле, отмечает URA.Ru.