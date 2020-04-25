BBC: Минобороны предложило Путину лишить армейских генералов каракулевых шапок

Сегодня, 15:44

Ольга Громова

0

Image 16+
BBC: Минобороны предложило Путину лишить армейских генералов каракулевых шапок

Армейских генералов России лишают одной из «визитных карточек» - пресловутых каракулевых шапок. Они, как предполагается, станут носить более дешевые головные уборы. Об этом говорится в проекте указа Президента РФ, разработанном Минобороны РФ.

«Поправки лишают высших офицеров, полковников и капитанов I ранга вооруженных сил России права носить «шапки из каракуля с козырьком», — сообщает BBC. 

Отмечается, что в формах для аналогичных чинов ФСО и высших офицеров Росгвардии шапки из каракуля сохранятся.

Предполагается, что офицеры будут носить меховые шапки, а генералам и полковникам доведется довольствоваться шапками из овчины. Козырьки оставят прежними - как и ранее, они будут с золоченым шитьем.

СМИ сообщают, что подобный шаг поможет оборонному ведомству существенно сэкономить, ведь каракулевые шапки - удовольствие не из дешевых. Минобороны они обходятся в два раза дороже по сравнению с меховыми.

Данный указ готовится «в целях реализации решения Президента» и может вступить в законную силу уже в июле, отмечает URA.Ru.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Роспотребнадзоре объяснили рост количества заболевших коронавирусом в Петербурге

25-04-2020, 09:07

«Аэрофлот» урезал зарплаты топ-менеджеров на 40 процентов

24-04-2020, 22:37

Вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса ожидают в России

24-04-2020, 20:01

В Петербург начали возвращаться наши граждане из Финляндии

24-04-2020, 12:09

В Ленинградской области введут ограничения для дачников

24-04-2020, 08:37

Эксперт: новые данные по коронавирусу в России дают поводы для оптимизма

23-04-2020, 20:28

ФАС выяснит, почему цены на лимоны подскочили на 500%

23-04-2020, 17:53

Сериал «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой поставил рекорд телеэфира

22-04-2020, 11:31

Почти у 100 российских журналистов выявлен коронавирус

21-04-2020, 16:04

В Якутии при попытке бегства из обсерватора погиб мужчина

21-04-2020, 16:04

В ЯНАО брат поссорился с 19-летней сестрой и сжег ее заживо

20-04-2020, 16:15

Вирусолог объяснил резкий рост новых случаев коронавируса в России

20-04-2020, 10:55

Российские зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

16-04-2020, 13:30

В больнице в Коммунарке умер российский физик-ядерщик Данила Тлисов

14-04-2020, 18:30

Наказ собирать милостыню россиянам дал протоиерей Дмитрий Смирнов

14-04-2020, 08:52

ГИБДД принялась на месте выносить решения по нарушениям ПДД

13-04-2020, 15:21

Масяня обратилась к гражданам России из-за коронавируса

13-04-2020, 10:49

У офиса Сбербанка в Архангельске прогремел взрыв: сгорели машины инкассаторов

12-04-2020, 16:56

После победы над коронавирусом Россию может ждать социальный взрыв

12-04-2020, 12:46

«Много врачей и много коек»: врач рассказал, что спасет Россию от коронавируса

11-04-2020, 16:28

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров