Медсестра из Коммунарки записала видео с жалобами на тяжелые условия труда

Уволившаяся из больницы в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом, медсестра Наталья Любимая рассказала об условиях работы.

Как сообщила женщина, средства защиты в медучреждении не дезинфицируют, а младшему персоналу не делают тестов на вирус, в больнице не хватает простых медицинских уток. Обещанные Путиным доплаты она не получила, так как работала через клининговую компанию. Большинство медсестер, работавших через компанию «Арни», уволились. А больница в Коммунарке уже ищет новых сотрудников, зачастую выходцев из Средней Азии.

По словам Натальи, она работала по двое суток, один день отдыхала и снова выходила на работу. Иногда приходилось трудиться по трое суток подряд. Медсестра ухаживала за лежачими больными.

Со слов бывшей сотрудницы, для медперсонала не организованы комнаты отдыха, горячее питание, нет и средств индивидуальной защиты даже после заявления главврача Дениса Проценко о том, что в больнице созданы нормальные условия.

За месяц работы Наталье заплатили всего 26 тысяч рублей, не выплатив президентских премий, хотя она работала на трех ставках.

«Вам Путин обещал, Путин пусть и выплачивает», — сказало ей руководство больницы.

Известно, что заммэра Москвы Анастасия Ракова утверждала, что столичные медики получат региональные надбавки за работу с людьми с коронавирусом, а федеральные надбавки начнут выплачивать после 27 апреля.

Отметим, Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях, пишет Readovka.ru . По его словам, выплаты не получили сотрудники частной компании, с которой у больницы был заключен договор на выполнение работ. Он также добавил, что уже встретился с представителями организации для решения этих вопросов.