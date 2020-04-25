Финальный выпуск шоу «Маска» побил рекорд по просмотрам

Сегодня, 19:17

Анна Лисова

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Финальный выпуск шоу «Маска» побил рекорд по просмотрам

На НТВ вышел в эфир финальный выпуск шоу «Маска», которое является российской версией мирового хита The Masked Singer.

Рейтинговое исследование показало, что финальный выпуск с долей 27,2% и рейтингом 9,7% стал лучшим эфирным событием с начала года у москвичей в аудитории «все 18+», а максимальная доля достигала показателя 33,0%. При этом самое большое количество просмотров набрал момент, когда участники проектf снимали маски. 

Стоит отметить, что шоу «Маска» по рейтинговым оценкам стало лучшим развлекательным проектом у москвичей в  категориях «14–44» (доля 26,9%, рейтинг 5,9%), «18–30» (доля 27,3%, рейтинг 3,8%) и «14–59» (доля 27,4%, рейтинг 7,7%).

Участниками финального выпуска стали Попугай (Анна Плетнева), Волк (Карина Кокс) и Олень (Лариса Долина), а победителем первого сезона проекта стал Лев (Анатолий Цой).

Второй сезон шоу «Маска» тоже будет снимать НТВ, о чем сообщил продюсер канала Тимур Вайнштейн. 

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