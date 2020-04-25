Эксперт прокомментировал отказ «Роскосмоса» сотрудничать с Маском

Сегодня, 15:30

Ольга Громова

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Эксперт прокомментировал отказ «Роскосмоса» сотрудничать с Маском
Александр Юрьев

«Роскосмос» продает ракетные двигатели в Штаты, а там их уже используют для запуска военных космических аппаратов. Об этом говорится в заявлении РИА Новости члена-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, сообщает «Лента». Так эксперт объяснил нежелание государственной корпорации налаживать сотрудничество со SpaceX оправданием тем, что последняя якобы сотрудничает с Пентагоном.

«Такие обвинения можно предъявить всем, например, Boeing и Lockheed Martin, которым "Роскосмос" продает ракетные двигатели. Или самому "Роскосмосу", доля гособоронзаказа в продукции которого достигает 40-50 процентов. И это нормально, потому что "Роскосмос" решает и гражданские, и военные заказы», — поведал Ионин.

Обвинения в адрес Маска о сотрудничестве с Пентагоном Ионин считает натянутыми. По его словам, абсолютно все космические агентства и корпорации задействуются также для выполнения оборонных задач и обеспечения безопасности своих стран, это вполне нормальная практика.

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