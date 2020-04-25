В ГИБДД объяснили новые условия проезда между регионами

Эпидемия коронавируса изменила многие аспекты нашей жизни. Власти вынуждены вводить различные ограничения, чтобы сдержать рост количества заболевших. Внесены ограничения даже на перемещение по некоторым населенным пунктам и целым регионам.
В Госавтоинспекции отметили, что автомобилистам, которые выезжают по своему региону или за его пределы, важно следить за оперативной информацией, чтобы понимать, какие ограничения на передвижение могут возникнуть, сообщает РИА Новости.
Важно не упускать из виду, что ситуация в регионах может меняться в зависимости от эпидемических реалий. Поэтому при себе всегда стоит иметь все необходимые документы, а это не только паспорта и документы на автомобиль, но и, например, справка о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и пр. – в зависимости от ситуации. Если есть возможность, то рекомендуется также иметь справку о том, что человек не инфицирован и не является носителем вируса.
В Госавтоинспекции напомнили, что сейчас крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Поэтому совершать поездки следует только в случае крайней необходимости.
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