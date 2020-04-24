В Петербурге будут лечить COVID-19 переливанием плазмы крови

С понедельника, 27 апреля, комитет по здравоохранению Петербурга приступит к работе по применению плазмы крови переболевших коронавирусом для лечения больных с COVID-19. Об этом на своей Facebook-странице проинформировал депутат Заксобрания Борис Вишневский со ссылкой на слова главы комздрава Дмитрия Лисовца.

«Это не означает, что тут же станут переливать, но я надеюсь, что это достаточно скоро начнется», — отметил Вишневский.

В Северной столице плазму крови у людей, которые излечились от коронавируса, начали собирать еще с 13 апреля. Пациентам, которые смогли побороть COVID-19, при выписке предлагают сдать плазму и подписать согласие на процедуру.

Директор Научного центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, по данным МР7.ру, заявил о готовности новой тест-системы, предназначенной для использования плазмы крови перенесших коронавирус пациентов. В начале следующей недели она должна быть передана в Росздравнадзор.

Комздрав Санкт-Петербурга занимался подготовкой организационной и юридической схемы забора плазмы.

Заметим, что метод переливания плазмы крови уже используется медиками в США и в Германии. С средины апреля его начали применять и в Москве.

Сотрудники клинического комитета по COVID-19 склонны считать, что переливание донорской плазмы крови COVREC в настоящий момент, пока нет вакцины, один из самых эффективных методов лечения.