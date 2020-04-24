Глава ростовского Минздрава Татьяна Быковская попала в реанимацию

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская попала в реанимацию с сердечным приступом. Местные медиа сообщают, что из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе женщина почти все время проводила на работе.
Татьяна Быковская была госпитализирована после доклада о ситуации с коронавирусом на заседании регионального оперативного штаба.
Быковской стало плохо сразу же после совещания. Она потеряла сознание и, как указывает Privet-Rostov.ru, была госпитализирована прямо из собственного рабочего кабинета.
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