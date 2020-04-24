Глава ростовского Минздрава Татьяна Быковская попала в реанимацию

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская попала в реанимацию с сердечным приступом. Местные медиа сообщают, что из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе женщина почти все время проводила на работе.

Татьяна Быковская была госпитализирована после доклада о ситуации с коронавирусом на заседании регионального оперативного штаба.

«Татьяна Юрьевна попала в больницу с сердечным приступом, у нее была ярко выраженная стенокардия. Были выполнены необходимые обследования, ей назначено лечение. Сейчас ее состояние стабильное, она находится в реанимации», — поведал главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка в комментарии «Дон24».

Быковской стало плохо сразу же после совещания. Она потеряла сознание и, как указывает Privet-Rostov.ru, была госпитализирована прямо из собственного рабочего кабинета.